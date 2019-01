Binyamin Netanyahu recebeu doação ilegal para sua defesa

O primeiro-ministro de Israel, Binyamin Netanyahu, e sua mulher Sarah receberam US$ 300 mil do magnata Nathan Milikowsky para custear sua defesa em três escândalos de corrupção. O dinheiro não teria passado pela aprovação do comitê responsável por estes assuntos.

De acordo com o jornal Haaretz, que revelou na quinta-feira, 10, o caso, o comitê rejeitou recentemente um pedido do premiê para receber ajuda financeira de Milikowsky, que é seu primo, e do magnata americano Spencer Partrich.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.