Bielorrússia anuncia força militar conjunta com Rússia

A Bielorrússia receberá um total de 9 mil soldados russos e 170 tanques como parte de uma nova força militar conjunta. A informação é de funcionários do Ministério da Defesa do país, divulgada nesta segunda-feira, 17.

O presidente da Bielorrússia, Alexander Lukashenko, anunciou a formação da nova força na semana passada, em resposta ao ataque da Ucrânia à Rússia. Entretanto, ele não forneceu evidências para sustentar a afirmação.

Moscou usou a Bielorrússia como palco para sua invasão em larga escala, mas as tropas bielorrussas não estiveram diretamente envolvidas na guerra. As declarações de Lukashenko, no entanto, alimentaram temores de que a força atacaria a Ucrânia do norte, com o objetivo de interromper os corredores usados para transportar armas em todo o país. Oficiais militares bielorrussos, por outro lado, insistiram que a força estava sendo criada apenas para fins defensivos.

Enquanto os soldados russos se deslocavam para a Bielorrússia, as autoridades do país prenderam pelo menos quatro ativistas acusados de planejar ataques terroristas para sabotar a operação.