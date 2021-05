Biden: Uber e Lyft oferecerão corridas gratuitas a locais de vacinação

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, anunciou nesta terça-feira, 11, que o Uber e a Lyft oferecerão corridas gratuitas a locais de vacinação contra o coronavírus no país. “Estamos trabalhando muito para garantir que o transporte seja uma barreira menor quando se trata de receber a vacina da covid-19”, disse o democrata durante uma reunião com um grupo bipartidário de governadores.

Segundo Biden, a parceria com os aplicativos de transporte ocorrerá entre os dias 24 de maio e 4 de julho. O chefe da Casa Branca ressaltou que mais de 150 milhões de pessoas já receberam ao menos uma dose do imunizante contra o coronavírus nos EUA, o que tem levado a uma redução do número de novos casos e hospitalizações.

“Milhões de americanos estão começando a viver de forma mais normal depois de mais de um ano de sacrifícios”, declarou Biden. Durante a reunião com os governadores, o democrata também anunciou a criação de um novo site governamental voltado à vacinação e afirmou que as pessoas poderão agendar a imunização por meio de um número de celular.