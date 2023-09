Mundo Biden: ‘Sou sincero em melhorar relacionamento com a China; não quero isolar os chineses’

O presidente americano, Joe Biden, afirmou que é sincero em seus esforços para melhorar relacionamento com a China e que não pretende isolar a segunda maior economia do mundo economicamente.

“Quero ver a China tendo sucesso econômico, desde que seguindo as regras do jogo”, afirmou Biden, durante entrevista à imprensa em Hanói, no Vietnã, neste domingo.

Biden afirmou ainda que o presidente chinês, Xi Jinping, está vendo algumas dificuldades econômicas atualmente devido a mudanças em sua política.

“Não acho que as questões econômicas da China farão com que invadam Taiwan, mas podem reduzir sua capacidade”, acrescentou o presidente americano, reiterando que não vai vender materiais que aumentem a capacidade da segunda maior economia do mundo de produzir armas.

O pronunciamento de Biden ocorre depois que o Vietnã elevou sua relação com os EUA para “parceiros estratégicos abrangentes”, mesmo patamar da China e da Rússia.