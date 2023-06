Biden sobre acordo: é vital e mantém nosso status como parceiro econômico confiável

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que o acordo bipartidário aprovado ontem no Congresso americano é vital para a economia americana e mantém a posição global do país como parceiro econômico confiável. Segundo o presidente, ambos os lados cumpriram sua palavra, agindo de maneira responsável pelo “bem” do país.

Ele ainda ressaltou que, sem o acordo, o país poderia ter esgotado seus recursos financeiros, dando calote nas contas públicas. “Nada seria mais catastrófico”, pontuou o presidente.

Em discurso transmitido pela Casa Branca, Biden relatou que foi completamente sincero com o presidente da Câmara dos Representantes, o republicano Kevin McCarthy, desde o começo das negociações, estabelecendo como prioridade garantir os recursos para o Medicare e iniciativas de apoio para americanos em situação de vulnerabilidade.

“Me recuso a acreditar que republicanos e democratas não podem trabalhar em conjunto. A única forma deste país funcionar é por meio do comprometimento bipartidário”, defendeu ele. “Nunca estive mais confiante sobre o futuro da América”.

O acordo bipartidário eleva o teto da dívida do país, antes fixado em US$ 31,4 trilhões, até 1º de janeiro de 2025, em troca de travas nos gastos públicos nos próximos anos. Aprovada no Congresso, o projeto segue para consideração do presidente Biden, que deve assinar a medida antes de 5 de junho, data estipulada pelo Departamento do Tesouro dos EUA para esgotamento dos recursos financeiros.

Em seu discurso, Biden ainda comentou sobre sua intenção de alterar a tributação para a parcela mais rica da população americana. “Taxas tributárias neste país são injustas. Republicanos podem não gostar, mas farei com que mais ricos paguem sua parte”, concluiu.