Biden se compromete com soberania da Ucrânia em meio à ‘agressividade’ russa

Os Estados Unidos se mantém “firmemente comprometidos” com a soberania da Ucrânia em face da “agressividade” da Rússia contra o país, segundo afirmou o presidente Joe Biden, durante encontro com o mandatário ucraniano, Volodymyr Zelensky, na Casa Branca nesta quarta-feira.

Durante a reunião, Biden ainda anunciou um pacote de US$ 60 milhões de ajuda em segurança, além da doação de 2,2 milhões de doses de vacinas contra a covid-19, à Ucrânia. Zelensky, por sua vez, agradeceu o presidente americano, e disse que vai perguntá-lo sobre a possibilidade do país do leste europeu se juntar à Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan).