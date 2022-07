Biden reiterou a Xi Jinping, da China, que EUA mantêm política quanto a Taiwan

A Casa Branca informou nesta quinta-feira, 28, por comunicado, que o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reiterou ao homólogo chinês, Xi Jinping, durante telefonema, que Washington mantém sua política quanto a Taiwan e “se opõe fortemente aos esforços unilaterais para alterar o status quo ou minar a paz e estabilidade no estreito de Taiwan”.

O texto diz que os líderes debateram “uma gama de questões importantes” para relações bilaterais e outros pontos regionais e globais. Biden e Xi encarregaram suas equipes de dar continuação as conversas de hoje, em particular para lidar com a crise climática e segurança sanitária, de acordo com o comunicado.

A ligação se dá na sequência da conversa realizada em 18 de março, destaca a nota.