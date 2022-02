Mundo Biden reitera reação dura à Rússia em conversa com presidente da Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a reforçar que o país reagirá de forma dura a uma possível invasão da Rússia à Ucrânia. Em conversa por telefone com o presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, neste domingo, 13, os líderes concordaram em continuar a busca por uma solução diplomática para o conflito.

“Biden conversou com o presidente Zelenskyy hoje para deixar claro que os Estados Unidos responderiam de forma rápida e incisiva a qualquer nova agressão russa contra a Ucrânia. Os líderes concordaram com a necessidade de continuar buscando a diplomacia e a dissuasão em resposta ao aumento militar da Rússia”, publicou há pouco a conta oficial da Casa Branca no Twitter.

Zelensky também se manifestou na rede social sobre, que segundo o ucraniano, teve cerca de uma hora de duração. “Falamos sobre segurança, economia, riscos existentes, sanções e agressão russa”, disse o representante de Kiev.

O presidente ucraniano complementou dizendo que mais informações sobre a conversa serão divulgadas em breve.