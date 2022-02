Biden reforça importância da vacina e fala em ‘queda dramática’ de casos de covid

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou nesta sexta-feira a importância da vacinação contra a covid-19 e citou o esforço oficial nessa frente, inclusive com testes grátis pelo país.

Segundo ele, “ainda há muitos casos e devemos seguir em alerta, mas há queda dramática” recente no número de registros da doença, após o auge do pico da variante Ômicron.

Nesta sexta-feira, o presidente dos Estados Unidos comemorou a criação no país acima do previsto de empregos em janeiro, revelada mais cedo. “A máquina de empregos do país está mais forte do que nunca”, celebrou, em declarações à imprensa.

Ele também defendeu que os salários continuem a subir. “Precisamos de mais empregos que paguem bem.”