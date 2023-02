Mundo Biden: Queremos competir de forma completa com a China, mas não buscamos conflito

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira, 8, que seu governo pretende “competir de forma completa com a China, mas não buscamos nenhum conflito”. Em entrevista ao canal de TV PBS, Biden relatou que deixou esta intenção clara durante conversas com o presidente da China, Xi Jinping.

O presidente americano também comentou que não acredita que as relações entre ambos os países tenha sofrido um choque em razão de episódios recentes, em que os EUA acusam a China de utilizar um balão espião para coletar informações de bases militares americanas e de outros países.

“Já tiveram vários balões chineses sobrevoando o país na última administração, a diferença é que ninguém fez nada”, relatou, quando questionado sobre a decisão de derrubar o balão e captar destroços para estudos. Segundo Biden, ele e integrantes do seu governo estão mantendo conversas com a China durante as investigações.

Biden ainda acrescentou que este seria um momento onde a parceria e relações diplomáticas com os Estados Unidos seria benéfica para a China, destacando a importância de investimentos americanos e europeus para o país. “Xi tem uma economia que não está funcionando muito bem”, comentou ele.