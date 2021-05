Biden: quando penso em enfrentar mudança climática, penso em emprego e ferrovias

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu a importância do transporte ferroviário, durante discurso nesta sexta-feira, 30, em evento para celebrar o 50º aniversário da Amtrak, empresa pública americana do setor. Em sua fala, Biden enfatizou a importância dessa modalidade do ponto de vista ambiental, lembrando que na semana passada anunciou uma meta para que os EUA reduzam suas emissões de gases estufa à metade até 2030. “Boa parte disso vem dos transportes”, comentou.

Biden também disse que, quando pensa em enfrentar as mudanças climáticas, “penso em empregos e em ferrovias”. Em sua fala, ele ressaltou a paixão dele pelos trens e comentou que sempre usava essa opção de transporte durante todo o tempo em que esteve no Senado americano. Além disso, o presidente destacou o potencial de geração de empregos, ao se investir no transporte ferroviário.