Biden: prioridade em Cabul é retirar cidadãos americanos o mais rápido possível

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse neste domingo, 22, que o principal foco da atuação do país no Afeganistão é resgatar os americanos. “Nossa prioridade em Cabul é retirar cidadãos americanos o mais rápido possível. Todo americano que quiser deixar o país, vai deixar o país”, afirmou. Ele enfatizou que 11 mil indivíduos foram retirados nas últimas 36 horas. No entanto, deixou claro que ainda há muito a se fazer: “Temos um longo caminho a percorrer e muito ainda pode dar errado”, afirmou.

Biden disse que os EUA também procuram retirar do país afegãos que trabalharam com os americanos ao longo dos 20 anos de guerra. “A evacuação vai ser difícil e dolorosa. Não há como resgatá-los sem imagens dolorosas”, disse. O presidente dos EUA afirmou ainda que as forças americanas estenderam a “zona segura ao redor do aeroporto de Cabul”.