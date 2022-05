Biden pede mais verba para financiar ajuda à Ucrânia ante ‘atrocidades’ da Rússia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, defendeu nesta terça-feira, 3, que o Congresso americano vote logo para liberar mais verba para que seu país possa financiar ajuda à segurança da Ucrânia. Durante discurso na cidade de Troy, no Alabama, o líder criticou as “atrocidades e crimes de guerra” cometidos por forças da Rússia, sob o comando do presidente Vladimir Putin, e caracterizou o conflito em solo ucraniano como “uma batalha em andamento entre autocracia e democracia”.

Biden admitiu que a luta “não será barata”, mas disse que não agir “custaria ainda mais”. Ele comentou que o presidente da China, Xi Jinping, disse a ele no passado que as democracias não poderiam se sustentar no século 21, com a dificuldade que elas têm de produzir consensos. “Esse não será o caso”, garantiu.

O presidente americano também mencionou o esforço de seu governo para reforçar a produção interna de chips, a fim de enfrentar o problema de oferta global nesse componente.

Biden discursou em fábrica da Lockheed Martin que produz armamentos como o lançador de mísseis antitanque Javelin, enviado pelos americanos à Ucrânia.