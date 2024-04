Mundo Biden pede cessar-fogo imediato em Gaza durante ligação com Netanyahu

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu ao primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, um cessar-fogo imediato em Gaza e cobrou para que o governo israelense implemente novas medidas para conter os danos civis e garantir a segurança dos trabalhadores humanitários na região.

Segundo a Casa Branca, os líderes conversaram por telefonema nesta tarde, onde foram abordadas as recentes ameaças do governo do Irã contra Israel, após um ataque israelita destruir o consulado iraniano na cidade de Damasco, na Síria.

Biden cobrou Netanyahu para que Israel avance nas negociações de paz com o Hamas “sem demora” e enfatizou a posição americana de apoiar fortemente a nação israelense. Recentemente, os Estados Unidos passaram a se posicionar publicamente contra uma invasão terrestre à cidade de Rafah, o último reduto do Hamas em Gaza, onde milhares de civis também estão abrigados.