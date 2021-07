Biden pede ao Congresso ampliação de moratória em despejos, citando cepa delta

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, pediu nesta quinta-feira (29) ao Congresso que estenda uma moratória de despejos nos Estados Unidos, diante do contexto da pandemia do novo coronavírus. Em comunicado da Casa Branca, o governo americano argumenta que o quadro de saúde no país ainda é complexo, com apenas uma parcela da população vacinada e a disseminação recente da variante delta da covid-19, mais contagiosa.

A Casa Branca diz que, durante quase onze meses, a moratória contra despejos, feita a partir de recomendação do Centro de Controle de Doenças (CDC, na sigla em inglês), teve um papel crucial para evitar que aqueles que perderam seus empregos devido à pandemia acabassem despejados. O governo estende essa moratória até 31 de julho, mas a Suprema Corte definiu que, para mais prorrogações, seria preciso uma autorização específica do Legislativo. Nesse contexto, o presidente pede que o Congresso atue rápido para proteger as famílias que pagam aluguel e ainda enfrentam dificuldades no atual contexto.