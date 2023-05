Biden parabeniza Erdogan por reeleição; líderes conversarão sobre adesão da Suécia à Otan

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse nesta segunda-feira, 29, que parabenizou o presidente da Turquia, Recep Tayyip Erdogan, por sua reeleição, e que os líderes voltarão a conversar.

Os chefes de Estado dialogaram sobre o pedido de adesão da Suécia para entrar na Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan), e vão retomar assunto na semana que vem, relatou Biden a jornalistas. A Turquia nega ratificar a solicitação da Suécia há meses, bloqueando a entrada do país, que precisa de aprovação unânime para fazer parte do bloco.

À imprensa, o presidente americano também falou sobre os ataques à Ucrânia da Rússia, que nesta manhã bombardeou Kiev com mísseis. “Não é inesperado”, comentou. “É por isso que precisamos continuar dando à Ucrânia tudo o que ela precisa.”