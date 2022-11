Biden, Obama e Trump dão último ‘gás’ na Pensilvânia para eleições

O Estado da Pensilvânia será palco de um confronto de presidentes neste sábado, enquanto as maiores estrelas de cada partido trabalham para atrair eleitores poucos dias antes da votação de meio de mandato (“midterm elections”).

O ex-presidente democrata Barack Obama abre o dia em um comício em Pittsburgh com o candidato democrata ao Senado, John Fetterman, vice-governador da Pensilvânia, que representa a melhor chance de seu partido de conquistar na terça-feira uma cadeira no Senado, controlado pelos republicanos. Obama e Fetterman aparecerão ao lado do presidente, Joe Biden, e do candidato a governador Josh Shapiro no fim do dia na Filadélfia.

O ex-presidente Donald Trump, por sua vez, terminará o dia cortejando eleitores no sudoeste do Estado com o candidato ao Senado Mehmet Oz e Doug Mastriano, que disputa o cargo de governador.

A forte atenção dos presidentes dada à Pensilvânia ressalta as apostas de que o Estado deverá ser crucial nessas eleições. As pesquisas mostram uma disputa acirrada entre o candidato de Trump ao Senado, Oz, e a escolha de Biden, Fetterman, na corrida para substituir o senador republicano Pat Toomey.

Na corrida para governador, Shapiro, o procurador-geral democrata, lidera as pesquisas sobre Mastriano, coronel aposentado do Exército que alguns republicanos acreditam ser extremista demais para vencer uma eleição geral em um Estado que Biden liderou por pouco há dois anos.

Enquanto os democratas estão otimistas com a corrida para governador da Pensilvânia, eles fazem uma ofensiva neste finalm de semana em todo o país. A aparição de Obama ao meio-dia em Pittsburgh marca sua primeira campanha na Pensilvânia este ano, embora o ex-presidente tenha sido o principal substituto do Partido Democrata na corrida final para o dia da eleição. Obama fez campanha nos últimos dias na Geórgia, Michigan, Wisconsin, Nevada e Arizona antes de chegar à Pensilvânia.

À medida que os números de aprovação de Biden caem, o atual presidente tem sido uma presença muito menos visível nos Estados onde a disputa será acirrada, embora este sábado marque sua terceira aparição em três semanas no seu Estado natal, a Pensilvânia, enquanto trabalha para impulsionar Fetterman.