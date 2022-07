Biden: militares não acham que é uma boa ideia que Pelosi viaje a Taiwan

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quarta-feira, 20, que os militares americanos acham que não é uma boa ideia que a presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Nancy Pelosi, viaje a Taiwan. Em entrevista a repórteres, Biden ainda ressaltou que não sabe “qual é o status disso”.

Reportagem do Financial Times de ontem traz que Pelosi planeja visitar Taiwan no próximo mês para mostrar apoio a Taipei, que está sob crescente pressão da China. O país asiático, por sua vez, reagiu com veemente oposição. Porta-voz do ministério das Relações Exteriores chinês, Zhao Lijian afirmou que a viagem violaria a “soberania e integridade territorial” do gigante asiático, além de prejudicar as relações sino-americanas e enviar um sinal “errado” ao que chama de “forças separatistas” da ilha.