Biden: medidas de segurança contra a covid para crianças não são questão política

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta quinta-feira, 12, que as medidas de segurança contra covid-19 para crianças, como o uso de máscaras em escolas, não são políticas, e sim proteção, criticando líderes locais que seguem divergindo das diretrizes. Em discurso, o democrata voltou a dizer que o país tem uma pandemia entre os não vacinados, e que pessoas que não se imunizaram vem sendo hospitalizadas e eventualmente morrendo.

O principal tema das declarações foi a postura do governo federal para buscar reduzir os preços dos medicamentos prescritos no país. “Pagamos alguns dos preços mais altos do mundo”, disse Biden, afirmando que parte da população tem de fazer “escolhas terríveis, como entre pagar por medicamentos ou pelo aluguel”, e que 25% tem dificuldade para a aquisição do remédios, levando a casos como a divisão de pílulas por economia.

Biden afirmou que medicamentos chegam a custar mais de US$ 7 mil ao mês no país, e que sofreram altas bem acima da inflação. Entre os objetivos do presidente, estão o aumento da competição, o estímulos a medicamentos genéricos e uma busca por limitar o repasse na alta dos preços aos consumidores finais. De acordo com o democrata, tais medidas podem cortar entre 25 e 33% os valores cobrados pelos medicamentos prescritos.

“Farmacêuticas gastaram mais com pagamento de dividendos do que com pesquisa de medicamentos”, afirmou Biden. O presidente anunciou ainda um fundo de cerca de US$ 5 bilhões para pesquisa, abrangendo doenças como Alzheimer, câncer e diabetes.