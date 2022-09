Biden falará à ONU em momento de mudança drástica da dinâmica global

O presidente Joe Biden enfrenta questões difíceis enquanto viaja para Nova York nesta semana, para a reunião anual de líderes mundiais na Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas.

A guerra russa na Ucrânia está em um momento crítico. Os temores europeus de que uma recessão possa estar chegando são maiores. As preocupações do governo crescem à medida que o tempo está se esgotando para reviver o acordo nuclear com o Irã, além do impasse da tensão da China sobre Taiwan.

Quando discursou na Assembleia Geral do ano passado, Biden se concentrou em temas amplos de parceria global, pedindo aos líderes mundiais que ajam com pressa contra o coronavírus, as mudanças climáticas e os abusos aos direitos humanos. E ofereceu garantias de que sua presidência marcou o retorno da liderança americana às instituições internacionais seguindo a política externa de Donald Trump, impulsionada pelo “America First”. Mas um ano depois, a dinâmica global mudou drasticamente.

Membro sênior e diretor do Programa de Ordem e Instituições Globais do Carnegie Endowment for International Peace em Washington, Stewart Patrick escreveu em uma análise que a tarefa de Biden neste ano é “imensa”, em comparação com seu primeiro discurso na ONU como presidente.

“No ano passado, o líder dos EUA ganhou aplausos fáceis como o ‘anti-Trump’, prometendo que ‘os Estados Unidos estavam de volta'”, disse Patrick. “Este ano exige mais. O sistema internacional liberal e baseado em regras está cambaleando, golpeado pela agressão russa, ambições chinesas, ataques autoritários, uma recuperação pandêmica interrompida, mudança climática acelerada, ceticismo sobre a relevância da ONU e dúvidas sobre o poder de permanência dos americanos”.

Em uma visita movimentada a Nova York para a 77ª Assembleia Geral, Biden deve se dirigir a líderes mundiais, reunir-se com a nova primeira-ministra britânica, Liz Truss, e estimular aliados a fazer sua parte para ajudar a ONU a atingir uma meta de US$ 18 bilhões para reabastecer o Fundo Global de Combate à Aids, Tuberculose e Malária. Ele também receberá chefes de Estado em uma recepção e planeja fazer um anúncio significativo sobre a segurança alimentar global.