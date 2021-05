Biden: estamos preparados para medidas adicionais em relação a fechamento de duto

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira, 10, que o governo americano está preparado para tomar medidas adicionais com relação aos impactos do fechamento do principal duto de transporte de gasolina e óleo diesel para a Costa Leste do país devido a um ataque cibernético.

Durante um discurso nesta tarde, Biden ressaltou que a Casa Branca monitora “cuidadosamente” o incidente e que as agências governamentais agiram rapidamente para mitigar o impacto no fornecimento de combustível. “Foi um ato criminoso, obviamente”, declarou o democrata. Ele, contudo, disse que não é possível dizer se a Rússia teve participação no ataque.

Biden também aproveitou para defender seu pacote trilionário de investimentos em obras. De acordo com o democrata, o ataque ao duto mostra que é preciso “proteger” a infraestrutura crítica do país.

Em coletiva de imprensa mais cedo, a conselheira de Segurança Interna dos Estados Unidos, Elizabeth Sherwood-Randall, disse que não há falta de abastecimento de combustível no país.

A Colonial Pipeline, operadora do duto que sofreu o ataque cibernético, por sua vez, informou que espera ter o serviço praticamente restaurado até o fim desta semana.