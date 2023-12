Biden: Estamos chegando ao fim das nossas capacidades de apoiar a Ucrânia

Em meio a crescentes divergências no Congresso americano sobre o apoio à Ucrânia, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, alertou nesta terça-feira, 12, que a capacidade do país em apoiar Kiev está se esgotando. O democrata participa de coletiva de imprensa na Casa Branca, ao lado do presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky.

Biden usou o discurso inicial para reforçar o apoio de Washington na defesa contra a ofensiva russa, iniciada em fevereiro de 2022. “A Ucrânia emergirá desta guerra orgulhosa, livre e firmemente enraizada no Ocidente, a não ser que abandonemos”, advertiu ele, que garantiu que os EUA continuarão fornecendo suprimentos ao aliado.

O democrata disse que, sem financiamento adicional, os EUA estão “rapidamente” chegando ao fim de sua habilidade de ajudar a Ucrânia. “O presidente da Rússia Vladimir Putin está contando com nosso fracasso em entregar”, comentou.

Zelensky, por sua vez, lembrou que Putin não venceu na guerra, por mais que tente. “Graças ao sucesso da defesa da Ucrânia, outros países europeus estão seguros da agressão russa”, ressaltou.