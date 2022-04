Biden escolhe diplomata de carreira como embaixadora na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, nomeou a diplomata veterana Bridget A. Brink como embaixadora extraordinária e plenipotenciária na Ucrânia. Em comunicado, o governo americano diz que Brink atualmente é embaixadora na Eslováquia, tendo ocupado outros postos importantes no serviço diplomático americano, com 25 anos de carreira centrados na Europa e nos limites desse continente com a Ásia. A embaixadora ainda é fluente em russo e tem estudado outras línguas da região, como eslovaco, sérvio e georgiano, diz a nota oficial do governo dos EUA.