Biden e Xi Jinping devem conversar em algum momento, afirma Blinken

Em meio aos esforços para arrefecer tensões bilaterais, o secretário de Estado americano, Antony Blinken, afirmou, nesta terça-feira, 11, que espera que os presidentes dos Estados Unidos, Joe Biden, e da China, Xi Jinping, conversem “em algum momento nos meses à frente”.

Em entrevista à MSNBC, Blinken ponderou que ainda não há data prevista para um contato direto entre os dois líderes. Segundo ele, Washington tem trabalhado para restaurar as linhas de comunicação com Pequim. “Isso está fundamentalmente no interesse dos EUA e também é o que o mundo espera que façamos”, disse.

No mês passado, Blinken esteve no país asiático, onde se encontrou pessoalmente com Xi. A secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, também viajou à China na última semana e teve reuniões com autoridades econômicas.