Biden e Trump asseguram candidaturas e terão revanche nas eleições dos EUA

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e o ex-presidente Donald Trump venceram nesta terça-feira, 12, as primárias na Geórgia, no Havaí, no Mississippi e em Washington e alcançaram o número suficiente de delegados para garantir a candidatura pelos respectivos partidos – Democrata e Republicano – nas eleições de novembro.

Biden e Trump vão reeditar, portanto, a disputa eleitoral de 2020. Na ocasião, o então presidente Trump buscava a reeleição, mas foi superado pelo democrata.

Biden comemorou a nomeação ao mesmo tempo em que classificou Trump como uma séria ameaça à democracia. O republicano, segundo o presidente, “está conduzindo uma campanha de ressentimento, vingança e retribuição que ameaça a própria ideia de América”.

Trump já havia reconhecido na véspera que Biden seria o candidato democrata. “Sou seu único oponente além da vida, da própria vida”, disse o ex-presidente. Fonte: Associated Press.