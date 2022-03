Biden e aliados abrem primeira de 3 reuniões de cúpula sobre guerra na Ucrânia

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e aliados ocidentais abriram nesta quinta-feira (24) a primeira de três reuniões de cúpula que têm o objetivo de intensificar a pressão sobre o presidente russo, Vladimir Putin, para que interrompa a guerra na Ucrânia e discutir os efeitos econômicos e de segurança do conflito na Europa e no mundo.

Biden e líderes de outros países da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) se reuniram mais cedo na sede da aliança, em Bruxelas. Além do encontro na Otan, serão realizadas hoje na capital belga uma cúpula do G-7, formado pelos sete países mais industrializados do mundo, e uma reunião dos 27 países da União Europeia.

Biden participará de todas as reuniões e planeja falar em coletiva de imprensa no fim do dia, pelo horário europeu. O presidente americano chegou a Bruxelas na noite desta quarta-feira, com a expectativa de convencer aliados a impor novas sanções à Rússia, que já teve sua economia prejudicada por uma série de punições desde que invadiu a Ucrânia, há um mês. Fonte: Associated Press.