Biden: duto da Colonial Pipeline está retomando capacidade total neste momento

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou em coletiva de imprensa nesta quinta-feira, 13, que o gasoduto operado pela Colonial Pipeline, que ficou fechado até a noite de ontem por conta de um ciberataque, está retomando a sua capacidade total de transporte de combustíveis neste momento.

Segundo ele, o fornecimento dos combustíveis deve começar a melhorar já neste fim de semana, em recuperação que deve durar pelas próximas semanas. No entanto, Biden prevê “alguns gargalos no caminho” até a plena recuperação.

Diante disso, a Casa Branca vai trabalhar com os governadores de Estados afetados para impedir que os postos aumentem os preços, antes do suprimento ser completamente normalizado, disse Biden. Em tentativa de tranquilizar a população americana, o presidente aconselhou os consumidores a não comprarem mais combustível do que precisam, afirmando que “a ajuda está à caminho”.

Biden ainda aproveitou a ocasião para defender o seu pacote de investimentos em infraestrutura, antes de uma reunião com senadores republicanos para discutir o tema. “Precisamos modernizar a nossa infraestrutura. Não fazer nada não é uma opção”, declarou.

Por fim, o presidente dos EUA ainda rechaçou a possibilidade de o governo da Rússia estar envolvido com o ataque ao duto, com base em um relatório do FBI.