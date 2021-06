Biden diz que vacinação ajuda a normalizar economia e quer avançar na imunização

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, realizou discurso nesta quarta-feira, no qual enfatizou a importância da vacinação para conter os casos e mortes pela covid-19 no país. Segundo ele, com os avanços já conseguidos é possível que o país retorne para “mais perto do quadro normal”, com retomada econômica robusta.

Biden apelou, porém, para que os norte-americanos ainda não vacinados façam isso o mais rápido possível. Segundo ele, 63% dos adultos nos EUA já tomaram ao menos uma dose da vacina. A meta do governo é atingir 70% deles até o feriado do 4 de julho.

O presidente notou que 52% dos adultos já estão totalmente vacinados no país, com as duas doses. E também ressaltou que os casos diários e as hospitalizações pela doença continuam a recuar, enquanto as mortes caíram 85% ante o pico. Nesse quadro, ressaltou que o país terá a recuperação econômica mais forte em quatro décadas.

Biden anunciou em sua fala um esforço para disseminar ainda mais a vacinação pelo país, por exemplo com a aplicação dos imunizantes em lojas. Haverá também o incentivo para que os empregadores liberem seus funcionários para que possam tomar suas vacinas.