Biden diz que reavalaria candidatura se forçado por ‘alguma condição médica’

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, admitiu que poderia reavaliar a candidatura à reeleição se fosse informado de “alguma condição médica” que afetasse suas atividades.

Em trecho de entrevista à emissora BET divulgado nesta quarta, 17, o jornalista Ed Gordon perguntou o que poderia levá-lo a considerar uma saída da disputa. “Se eu tivesse alguma condição médica que surgisse, ou se os médicos viessem até mim e dissessem, você tem esse problema”, respondeu Biden.

O democrata, de 81 anos, vem enfrentando pressão para desistir da corrida eleitoral desde o criticado desempenho no debate contra o ex-presidente e candidato republicano, Donald Trump, no final do mês passado. No começo de junho, Biden chegou a dizer que só sairia do páreo se “o Senhor Todo-poderoso” mandasse.