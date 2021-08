Biden diz que país não pode deixar de aprovar pacote de infraestrutura

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou neste sábado que o país não pode deixar de aprovar os investimentos em infraestrutura que vem tramitando no Congresso. No dia em que o acordo bipartidário no tema é tramitado no Senado, o democrata escreveu em seu Twitter que o projeto “é um investimento histórico único em uma geração”.

De acordo com Biden, a aprovação “criará empregos bem remunerados”, ao consertar estradas e pontes, substituir canos de chumbo e construir linhas de transmissão de energia. Segundo o presidente, o pacote “vai fazer nossa economia crescer e criará uma média de 2 milhões de empregos bem remunerados todos os anos durante a próxima década”.

Na tarde deste sábado, o Senado se aproximou de aprovar o pacote de cerca de US$ 1 trilhão, após legisladores republicanos e democratas se unirem para eliminar um importante obstáculo processual. Em um movimento bipartidarismo, parlamentares se juntaram para superar a barreira de 60 votos necessários para levar a medida à votação final.