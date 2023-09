Mundo Biden diz que objetivo é continuar trabalhando com Lula por iniciativa do trabalho

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que continuará trabalhando com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva na esteira da formulação das iniciativas dos direitos trabalhistas no mundo. Para o americano, todos merecem uma oportunidade igual e os direitos trabalhistas precisam ser garantidos de baixo para cima.

As declarações ocorreram há pouco, durante cerimônia de lançamento da “Iniciativa Global Lula-Biden para o Avanço dos Direitos Trabalhistas na Economia do Século XXI”, nos Estados Unidos. Biden disse que seus pais o ensinaram sobre o trabalho que, segundo eles, para além do dinheiro, tem relação com dignidade, respeito e auto estima. No anúncio, Lula disse esperar que a parceria entre Brasil e Estados Unidos busque desenvolvimento e melhoria de vida ao povo.

O petista classificou como momento “de ouro” o anúncio ao lado de Biden e disse que a juventude atualmente não tem perspectiva. “O gesto com Biden pode ser uma esperança de que é possível criar outro mundo”, declarou o brasileiro. Para ele, o gesto é de incentivo a milhões de brasileiros e americanos.

Na fala, o chefe do Executivo do Brasil disse que está em processo de recuperação da democracia do País e citou a aprovação da reforma tributária na Câmara. O petista lembrou sua trajetória de vida e disse que, ter só curto técnico lhe dá uma visão de mundo “que só parte da classe política consegue enxergar”.