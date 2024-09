Biden diz que Hamas será responsabilizado por assassinato de americano - O Liberal

O presidente dos EUA, Joe Biden, disse nesta segunda, 2, que o Hamas “pagará pelos crimes cometidos”, mencionando o assassinato do americano Hersh Goldberg-Polin e outros cinco reféns neste fim de semana.

Em reunião do presidente e da vice, Kamala Harris, com a equipe de negociação dos acordos de paz entre Hamas e Israel, Biden “expressou sua indignação com o assassinato e reafirmou a importância de responsabilizar os líderes do Hamas”, afirma a Casa Branca, em nota. Foi debatido também as próximas etapas do esforço para garantir a liberação dos reféns mantidos pelo grupo militar em Gaza.