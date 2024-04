Mundo Biden diz que compromisso dos EUA com segurança de Israel contra ameaças do Irã é ‘inflexível’

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, reforçou o apoio “inflexível” do país à segurança de Israel contra ameaças do Irã e aliados. O compromisso foi reforçado em publicação no X (antigo Twitter), neste sábado, em que o democrata informa ter discutido o ataque iraniano durante reunião com a equipe de segurança nacional na Casa Branca.

A postagem inclui uma fotografia do encontro, na qual é possível identificar a presença dos secretários de Estado, Antony Blinken, e Defesa, Lloyd Austin, além de outras autoridades.