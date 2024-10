Brasil e Mundo Biden diz que apoio a Israel em possível ataque contra instalações do Irã está em discussão

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, disse que existe uma discussão para definir se o país apoiará um ataque de Israel contra instalações petrolíferas do Irã, em conversa com jornalistas nesta quinta-feira, 3. Ele também disse que não tem atualizações sobre os reféns que estão em Gaza. Ao ser questionado sobre “permitir” retaliações israelenses”, o líder americano enfatizou que não faz permissões ao país aliado, mas sim “aconselha”. “Não vai acontecer nada hoje. Falaremos sobre isso depois”, disse. Biden não citou o tipo de sanção que planeja impor contra o Irã após o ataque de mísseis contra Israel no início da semana.