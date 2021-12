Biden descarta situação como em 2020 e diz que EUA estão preparados contra covid

Em pronunciamento no período da tarde desta terça-feira, 21, o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, voltou a pedir que os norte-americanos se vacinem contra a covid-19. “Todos os americanos têm o dever patriótico de se vacinarem”, disse. “A vacina é a maior proteção contra a covid-19 e é de graça.”

Biden destacou que o país não está neste momento na mesma situação de março de 2020, quando teve início a pandemia.

Segundo ele, os EUA estão preparados para combater a doença.

Para intensificar a vacinação tanto das doses de reforço quanto das aplicações em crianças, novos postos foram abertos, totalizando 90 mil em todo o país.

“Levem as crianças para serem vacinadas”, apelou o presidente dos Estados Unidos aos pais, pedindo, ainda, que não se deixem levar pela onda de desinformação nas redes sociais.

As escolas, de acordo com Biden, continuarão abertas, o que sinaliza que um lockdown como visto no passado não está nos planos do governo. Todos os adultos que trabalham nas escolas americanas deverão estar vacinados, segundo o presidente americano.

Biden ainda destacou que, a partir de janeiro, haverá a distribuição gratuita, via correio, de 500 milhões de kits para testagem rápida. Também será expandida a capacidade de atendimento dos hospitais e reforçada a compra e distribuição de suprimentos hospitalares.

O presidente dos EUA ainda comentou que a variante Ômicron se espalha mais rápido do que todos pensavam.