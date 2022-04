Biden defende mais sanções contra a Rússia e pede julgamento por crimes de guerra

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta segunda-feira, 4, que está buscando mais sanções contra a Rússia e que vai continuar a implantá-las. O líder norte-americano não chegou a especificar quais seriam essas novas restrições.

Em rápida entrevista a repórteres, o democrata voltou a chamar o presidente russo, Vladimir Putin, de “criminoso de guerra”. “Temos que juntar detalhes para julgamento de crime de guerra contra Rússia. Esse cara é brutal e o que aconteceu em Bucha é chocante”, afirmou, em referência às acusações de que forças russas teriam cometido atrocidades na cidade situada nos arredores de Kiev.

Autoridades ucranianas disseram que os corpos de pelo menos 410 civis foram encontrados em regiões ao redor da capital após a saída, na semana passada, de tropas russas – muitos com as mãos atadas, ferimentos a bala à queima-roupa e sinais de tortura. Líderes internacionais condenaram as atrocidades relatadas e pediram sanções mais duras contra Moscou. (Com agências internacionais).