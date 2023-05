Mundo Biden condena tiroteio no Texas e ordena bandeiras a meio mastro

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, denunciou neste domingo, 7, os “atos de violência sem sentido” de um homem que matou oito pessoas a tiros no sábado, 6, e deixou outras sete feridas em um shopping no estado do Texas.

Segundo comunicado divulgado pela Casa Branca, Biden ordenou que bandeiras americanas fossem hasteadas a meio mastro em prédios federais, bases militares e embaixadas dos EUA até o pôr do sol de 11 de maio, “em sinal de respeito pelas vítimas”.

Conforme informações desta manhã, as autoridades locais informaram que o ataque chegou ao fim quando um policial que estava nas proximidades disparou contra o agressor. De acordo com um funcionário do hospital, uma das vítimas tinha cinco anos.

O Departamento de Polícia de Allen, um policial que estava próximo à área em uma chamada não relacionada ouviu os tiros às 15h36 e interveio imediatamente. O atirador foi morto e a equipe de emergência foi acionada.

Leia a nota oficial:

Como sinal de respeito às vítimas dos atos de violência sem sentido perpetrados em 6 de maio de 2023, em Allen, Texas, pela autoridade que me foi conferida como Presidente dos Estados Unidos, pela Constituição e pelas leis dos Estados Unidos da América, eu ordeno que a bandeira dos Estados Unidos seja hasteada a meio mastro na Casa Branca, em todos os prédios e terrenos públicos, em todos os postos militares e estações navais, em todos os navios da Marinha do Governo Federal no Distrito de Columbia e em todos os Estados Unidos e seus territórios e possessões até o pôr do sol de 11 de maio de 2023.

Também ordeno que a bandeira seja hasteada a meio mastro pelo mesmo período de tempo em todas as embaixadas, legações, escritórios consulares dos Estados Unidos, e outras instalações no exterior, incluindo todas as instalações militares e embarcações e estações navais.

JOSEPH R. BIDEN JR.