Biden: Ataques aéreos no Iraque visam dissuadir milícias apoiadas pelo Irã

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou que milícias afiliadas ao Corpo da Guarda Revolucionária Islâmica (IRGC, na sigla em inglês) do Irã perpetraram uma série de ataques contra pessoal e instalações americanas no Iraque e na Síria, e que, por essa razão, as forças do país na região conduziram ataques contra alvos da IRGC e de grupos afiliados à guarda.

Em carta ao líderes do Congresso, Biden disse que as ações tiveram como objetivo dissuadir o Irã e as milícias de conduzir ou apoiar novos ataques contra pessoal e instalações americanas.

“Os Estados Unidos estão prontos para tomar novas medidas, conforme necessário e apropriado, para enfrentar novas ameaças ou ataques”, afirmou ainda. “Os Estados Unidos tomaram esta ação necessária e proporcional, consistente com o direito internacional e no exercício do direito inerente de autodefesa”, disse o presidente.