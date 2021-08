Mundo Biden assina lei homenageando protetores do Capitólio na invasão de 6 de janeiro

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, assinou nesta quinta-feira, 5, um projeto de lei para homenagear os responsáveis pela proteção do Capitólio durante a invasão em 6 de janeiro deste ano. O democrata lembrou as vítimas do evento, que chamou de “insurreição não democrática”, e disse que depois a “democracia sobreviveu”. “Não podemos deixar história ser reescrita”, afirmou Biden, indicando que o país deve “enfrentar o que aconteceu naquelas horas trágicas”.