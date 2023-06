Mundo Biden assina lei do teto da dívida que tira EUA da beira de calote sem precedentes

A apenas dois dias de um calote em massa por parte do governo dos EUA, o presidente americano, Joe Biden, assinou uma lei neste sábado que elevou o teto da dívida do país, evitando um default sem precedentes do governo federal.

O Departamento do Tesouro havia alertado que o país começaria a ficar sem dinheiro para pagar todas as suas contas na segunda-feira, 5, o que teria causado ondas de choque nas economias dos EUA e global.

Os republicanos se recusaram a aumentar o limite de empréstimos do país, a menos que os democratas concordassem em cortar gastos, o que levou a um impasse que só foi resolvido após semanas de intensas negociações entre a Casa Branca e o presidente da Câmara, Kevin McCarthy, republicano da Califórnia.

O acordo final, aprovado pela Câmara na quarta-feira e pelo Senado na quinta-feira, suspende o limite da dívida até 2025 – após a próxima eleição presidencial – e restringe os gastos do governo.