Biden afirma que caminhões com ajuda devem entrar em Gaza nas próximas 24 a 48 horas

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, afirmou nesta sexta-feira, 20, que recebeu o compromisso de israelenses e do presidente do Egito, Abdul Fatah Al-Sisi, de que a passagem será aberta entre o Egito e Gaza em Rafah será aberta para que veículos com ajuda humanitária entrem no território palestino. Em resposta a jornalistas, o democrata disse que a rodovia que liga as regiões teve que ser repavimentada, mas que acredita que nas próximas 24 a 48 horas os primeiros 20 caminhões cruzarão a fronteira.

Mais cedo, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, visitou a passagem de Rafah e disse que é “impossível” não estar “de coração partido” na região.

“Por trás desses muros há 2 milhões de pessoas em Gaza sem água, alimentos, medicamentos, combustível”, recordou hoje, em mensagem no X (ex-Twitter). Ele pediu que ocorra avanço na questão assim que possível, para caminhões com itens humanitários possam ser logo entregues aos palestinos.