Biden adia viagem que faria ao Texas amanhã, após atentado contra Trump

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, decidiu adiar a viagem que faria ao Estado americano do Texas nesta segunda, 15, em meio aos desdobramentos do atentado contra o ex-presidente Donald Trump em um comício na Pensilvânia ontem. Segundo o The New York Times, o evento agora deve acontecer em 24 de julho.

Biden iria ao Texas para promover a agenda que pretende implementar em um eventual segundo mandato. Na sexta-feira, a secretária de imprensa da Casa Branca, Karine Jean-Pierre, disse que Biden queria apresentar o contraste entre os planos dele e os de Trump, que representa uma “ameaça fundamental ao povo americano”, segundo ela.