Biden: 90% da população adulta estará apta a tomar vacina em 19 de abril

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, informou nesta segunda-feira, 29, em discurso, que 90% da população adulta do país estará apta a receber a vacina contra o coronavírus até 19 de abril. Segundo ele, o restante poderá começar a ser imunizada a partir de 1º de maio, conforme já havia sido anunciada anteriormente.

O democrata revelou também que o plano do governo é garantir que haja um local de vacinação a pelo menos cinco milhas (cerca de oito quilômetros) de pelo menos 90% dos americanos. De acordo com o presidente, nos últimos sábado e domingo, 10 milhões de pessoas foram vacinadas nos EUA e, até o fim desta semana, 75% dos adultos acima de 60 terão recebido pelo menos uma injeção.

Biden, no entanto, alertou para o risco de retrocessos na campanha de vacinação, caso os cidadãos não sigam as diretrizes de distanciamento social. Ele ressaltou que, só esta semana, serão enviados 33 milhões de doses aos Estados, que também vão receber assistência financeira para melhorar o acesso. “A guerra contra a covid-19 ainda não acabou”, advertiu, acrescentando que reiterou pedidos para que governadores mantenham a obrigação do uso de máscaras.