Bernie Sanders anuncia investigação no Senado dos EUA sobre situação trabalhista na Amazon

O senador norte-americano Bernie Sanders, presidente do Comitê de Saúde, Educação, Trabalho e Pensões (Help, na sigla em inglês)) do Senado dos Estados Unidos, enviou uma carta nesta terça-feira, 20, ao CEO da Amazon, Andy Jassy, iniciando uma investigação do Comitê Help sobre o histórico de segurança nos armazéns da Amazon e na empresa. Sanders também publicou um site no qual os trabalhadores da Amazon podem enviar histórias sobre suas experiências na empresa para ajudar a informar a investigação.

Na carta, Sanders escreveu: “A busca da empresa por lucros a todo custo levou a ambientes físicos inseguros, intensa pressão para trabalhar em taxas insustentáveis e atendimento médico inadequado para dezenas de milhares de trabalhadores da Amazon todos os anos”. “Se a Amazon pode se dar ao luxo de gastar US$ 6 bilhões em recompra de ações no ano passado, pode se dar ao luxo de garantir que seus armazéns sejam locais seguros para trabalhar. Se a Amazon puder pagar a você $ 289 milhões em compensação total nos últimos dois anos, ela poderá tratar todos os seus funcionários com dignidade e respeito, não com desprezo”, argumentou.

Sanders está exigindo que a Amazon forneça informações sobre as altas taxas de lesões e rotatividade em seus armazéns, a conexão entre o ritmo extremamente rápido de trabalho exigido dos trabalhadores da Amazon e essas taxas de lesões, e os cuidados médicos inadequados fornecidos nas clínicas médicas locais da empresa.