Benefícios da vacina da AstraZeneca contra covid seguem superando riscos, diz OMS

O comitê da Organização Mundial da Saúde (OMS) formado para avaliar os recentes casos de formação de coágulos sanguíneos em pacientes que tomaram a vacina para a covid-19 da AstraZeneca concluiu que os benefícios do imunizante seguem superando os potenciais riscos, de acordo com um comunicado divulgado nesta sexta-feira, 19. O entendimento da OMS está em linha com que o que afirmou a Agência Europeia de Medicamentos (EMA, na sigla em inglês) na quinta-feira.

No começo desta semana, diversos países da Europa haviam suspendido o uso do produto, em meio a complicações supostamente causadas pela vacina da AstraZeneca.

Após a avaliação da EMA, algumas nações já retomaram o uso do imunizante.

Segundo os especialistas da entidade multilateral, o produto desenvolvido pela farmacêutica britânica, em conjunto com a Universidade de Oxford, tem um “potencial tremendo para evitar infecções e diminuir as taxas de mortes” por covid-19.

A OMS destacou que os números de quadros tromboembólicos e embolia pulmonar – as condições reportadas pelos países – na Europa não tiveram aumentos significativo desde que a vacina da AstraZeneca começou a ser utilizada.

Mais de 20 milhões de pessoas no continente já foram inoculadas com o imunizante, segundo a OMS.