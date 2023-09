BCE enfatiza importância de preparo para conter mudanças climáticas

Dirigente do Conselho Executivo e vice-presidente do Conselho de Supervisão do Banco Central Europeu (BCE), Frank Elderson destacou nesta quarta-feira, 20, a importância de se preparar para as mudanças climáticas e, sobretudo, para contê-las. Ele realizou discurso durante fórum em Terschelling, na Holanda, e enfatizou a importância de que a transição com foco no clima seja justa, sem atrasos.

Elderson citou desafios atuais, como o fato de que em 2022 os subsídios a combustíveis fósseis atingiram nível recorde, como resultado de políticas para responder à crise no setor de energia.

O dirigente disse que, em 2023, a política atual implica um avanço da mediana na temperatura em 2,7 graus Celsius acima dos níveis pré-industriais, no fim deste século, bem acima das metas do Acordo de Paris, de até 2 graus Celsius neste século.

Ele menciona também que, como legisladores e bancos centrais, investidores mostram-se dispostos a fazer sua parte. Cita também pesquisa segundo a qual estes aceitariam menores retornos, em investimentos com certificação verde.