Bangladesh: presidente dissolve parlamento para substituir primeira-ministra que renunciou

O presidente de Bangladesh Mohammed Shahabuddin dissolveu o Parlamento do país hoje, abrindo caminho para novas eleições para substituir a primeira-ministra de longa data que renunciou e fugiu do país após semanas de manifestações contra seu governo.

Shahabuddin também ordenou a libertação da líder da oposição Khaleda Zia da prisão domiciliar. Zia, um rival de longa data da primeira-ministra deposta Sheikh Hasina, foi condenado por acusações de corrupção pelo governo de Hasina em 2018.

Hoje, alguns altos cargos nas forças armadas foram reorganizados. Os manifestantes estudantis disseram que não permitiriam nenhum governo apoiado pelos militares.

As ruas de Dhaka, a capital, pareciam mais calmas na terça-feira, sem relatos de nova violência enquanto manifestantes lotavam a residência do líder deposto. Alguns posaram para selfies com soldados guardando o prédio, onde um dia antes manifestantes furiosos saquearam móveis, pinturas, vasos de flores e galinhas. O principal aeroporto de Dhaka retomou as operações após uma suspensão de oito horas.