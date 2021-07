Bangladesh: incêndio em fábrica mata 52 e fere 30

Pelo menos 52 pessoas morreram e 30 ficaram feridas no incêndio em uma fábrica de alimentos e bebidas de Bangladesh, onde alguns trabalhadores tiveram de pular das janelas para escapar das chamas. Ainda não se sabe o número total de funcionários que estavam no prédio de seis andares em Rupganj, mas fábricas desse porte costumam ter mais de mil. Em uma estrada próxima à fábrica, onde o fogo ainda não havia sido controlado 24 horas depois do início do incêndio, houve confrontos entre a polícia e centenas de parentes dos trabalhadores, que protestavam contra a lentidão das operações de resgate. Os bombeiros resgataram 25 pessoas do telhado do edifício.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.