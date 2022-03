Banco Mundial anuncia US$ 200 milhões em financiamento adicional para a Ucrânia

O Banco Mundial anunciou nesta segunda-feira, 14, quase US$ 200 milhões em financiamento adicional para reforçar os serviços sociais da Ucrânia para pessoas vulneráveis. Em comunicado, o organismo multilateral aponta que o financiamento faz parte do pacote de apoio de US$ 3 bilhões que foi dito anteriormente que está preparando para o país nos próximos meses. No momento, o total mobilizado pelo Banco Mundial para ajudar a Ucrânia está em US$ 925 milhões.

“A guerra em curso continua a ter custos humanos graves e criou lacunas de financiamento que comprometem a capacidade das pessoas vulneráveis na Ucrânia de atender às necessidades básicas”, afirmou o presidente do Grupo Banco Mundial, David Malpass. “O suporte rápido ajudará a preencher as lacunas durante um período de extrema perturbação à medida que trabalhamos em esforços de apoio mais amplos para a Ucrânia e a região”, concluiu o dirigente.