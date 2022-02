Banco Mundial anuncia apoio à Ucrânia e cita impactos econômicos de longo alcance

O presidente do Banco Mundial, David Malpass, afirmou nesta quinta-feira, 24, que está “horrorizado com a violência chocante e perda de vidas como resultado dos acontecimentos que se desenrolam na Ucrânia”, e que a instituição irá prestar apoio ao país do leste europeu. Em comunicado, o dirigente afirmou que a organização está preparando opções para o auxilio, incluindo financiamento de desembolso rápido.

“Juntamente com os parceiros de desenvolvimento, o Grupo Banco Mundial usará todas as nossas ferramentas de financiamento e suporte técnico para uma resposta rápida”, afirmou Malpass. Segundo ele, os “desenvolvimentos devastadores na Ucrânia terão impactos econômicos e sociais de longo alcance”. Assim, o Banco Mundial está “coordenando estreitamente” com o Fundo Monetário Internacional (FMI) para avaliar os custos, disse.